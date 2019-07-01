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Жительница Ямала, пострадавшая от бродячей собаки, получила компенсацию

Происшествия, 13:37 29 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компенсацию в размере 20 тысяч рублей получила жительница с. Аксарка после обращения в прокуратуру.

По информации прокуратуру ЯНАО, установлено, что в марте 2019 года в результате укуса бездомной собаки, несовершеннолетняя девочка получила телесные повреждения и длительное время лечилась.

Обязанность по отлову безнадзорных животных, в силу закона, возложена на орган местного самоуправления, который данные полномочия не выполнил. Главе администрации МО Аксарковское прокуратурой района внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к недопущению подобных нарушений в дальнейшей деятельности, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Учитывая, что несовершеннолетней были причинены не только физические, но и нравственные страдания, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации с. Аксарковское компенсации морального вреда, которое было удовлетворено, в пользу несовершеннолетней взыскано 20 тыс. руб.

Исполнение решения суда находилось на контроле прокуратуры района. Накануне органом местного самоуправления ущерб возмещен.

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# бродячие собаки , компенсация , прокуратура , Ямал

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