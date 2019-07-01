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Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины на озере Андреевском

Происшествия, 12:11 29 июля 2019

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Доследственная проверка по факту гибели мужчины на озере Андреевском организована следователями.

По сообщению регионального следственного управления, 28 июля на территории частного пляжа, расположенного на озере Андреевском Тюменского района, утонул 29 –летний мужчина.

По предварительным данным молодой человек отдыхал на озере в компании друзей. Около 18 часов 30 минут мужчина зашел в воду и исчез. Со слов очевидцев погибший не умел плавать. В настоящий момент продолжаются поиски тела утонувшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# озеро Андреевское , следствие

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