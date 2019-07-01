Муса Могушков завоевал бронзу в Хорватии

| Фото: "Тюмень-дзюдо" | Фото: "Тюмень-дзюдо"

Третье место престижного турнира серии "Гран-при" по дзюдо среди мужчин и женщин завоевал Муса Могушков в Загребе, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Подопечный заслуженного тренера России Николая Хохлова боролся за медали в весовой категории до 73 килограммов, участниками которой стали 59 дзюдоистов. Муса провел пять встреч, в четырех из которых одержал победы, из них две досрочные оценкой "иппон" над Артемом Хомулой из Украины и Вахиом Борчашвили из Австрии.

| Фото: "Тюмень-дзюдо" | Фото: "Тюмень-дзюдо"

На счету сборной команды России две бронзовые награды, обе в категории до 73 кг и обе на счету представителей Урала.

Всего в Хорватии за рейтинговые очки международной Федерации дзюдо боролись более полутысячи спортсменов из 86 стран мира. Завоеванная бронза принесла Мусе Могушкову 350 баллов.