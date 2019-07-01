Зеленую зону обустроили в микрорайне Тура

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" | Фото: портал "Тюмень-наш дом"

Новая зеленая зона появилась у 14 дома по ул. Домостроителей в микрорайоне Тура, сообщает администрация Тюмени.

Вместо пустыря с дикорастущим кустарником, где раньше хаотично парковались автомобили в окружении металлических гаражей и погребов, здесь появились удобная парковка, пешеходные дорожки и скамейки.

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" | Фото: портал "Тюмень-наш дом"

Прежде чем подписать акт осмотра и приемки благоустроенной территории, заместитель главы города Тюмени Павел Перевалов, руководитель управы Ленинского округа Роман Воллерт вместе с представителями палаты органов ТОС, совета дома и активными жителями обошли всю территорию, проверяя тротуары, газоны, ливневую канализацию и опоры освещения.

"В микрорайоне реализуется комплексный подход к благоустройству. Озелененная территория расположена в районе храма Преподобного Серафима, в непосредственной близости от поликлиники и примыкает к нескольким многоквартирным домам с благоустроенными дворами. Поэтому было важно провести здесь ремонтные работы и тем самым обеспечить жильцам комфортный подход к социальным объектам", – сказал Роман Воллерт.

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" | Фото: портал "Тюмень-наш дом"

Большой объем работ выполнен в кратчайшие сроки. Подрядная организация - общество "ТюменьТрассСтрой" обустроила 3,2 тыс. квадратных метров проездов, 2,5 тыс. квадратных метров тротуаров, ливневую канализацию и дождеприемники, установила газонные ограждения, скамейки, урны и освещение. Удалось сохранить все деревья.

Общественники и жильцы соседних домов проделанной работой остались довольны и поблагодарили за проделанную работу.

"Территория давно нуждалась в благоустройстве, зеленая зона – прекрасный подарок ко дню города всем жителям микрорайона. На наших глазах заброшенный пустырь преображался и в рекордные сроки превратился в прекрасное место отдыха", – сказал председатель ТОСа "Тура" Альбина Селезнева.

Павел Перевалов вручил благодарности заместителя главы города сотрудникам компании "ТюменьТрассСтрой" за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие территории Ленинского административного округа.