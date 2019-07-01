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Тобольских водителей привлекли к ответственности за парковку в местах для инвалидов

Происшествия, 15:16 29 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пятерых водителей в Тобольске привлекли к административной ответственности за нарушение правил парковки на местах, предназначенных для инвалидов. Профилактический рейд сотрудники Госавтоинспекции провели в рамках мероприятия "Парковка", сообщает администрация города.

С автолюбителями провели разъяснительную работу соблюдении правил дорожного движения. Искать водителей-нарушителей не пришлось, поэтому до эвакуации транспорта дело не дошло.

Профилактическое мероприятие проводилось на парковочных площадках городской поликлиники, тобольского почтамта, торговых центров "Европа" и "Жемчужина Сибири", на котором были задействованы дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.

Специалисты ГИБДД напоминают, что транспорт на специально отведенных местах могут оставлять инвалиды I и II групп, а также лица, осуществляющие их перевозку и перевозку детей-инвалидов любой группы. При себе необходимо иметь подтверждающий документ об инвалидности, а на транспортном средстве должен быть опознавательный знак "Инвалид" (согласно п.2.1 ПДДРФ).

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# ГИБДД Тюменской области , инвалиды , парковка

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