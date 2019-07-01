Безопасность детских оздоровительных лагерей – на особом контроле

| Фото: департамента соцразвития Тюменской области | Фото: департамента соцразвития Тюменской области

Усилить контроль за соблюдением требований безопасности во время летней оздоровительной кампании – важная задача, которая стоит перед главами муниципальных районов Тюменской области. Вопрос актуален в отношении не только палаточных и стационарных лагерей, но и туристических групп, которые отдыхают на территориях.

Безопасность летнего отдыха обсудили на заседании, в котором в режиме видеоконференцсвязи приняли участие главы муниципальных районов области, представители профильных департаментов и ведомств.

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских акцентировала внимание на том, что летняя оздоровительная кампания в регионе в самом разгаре – впереди еще пять недель лета. В общем реестре организаций в настоящее время находятся 189 детских объектов и 22 туристические базы, в которых отдыхают почти 24 тыс. детей.

В ближайшее время по поручению губернатора Тюменской области все организации детского отдыха, независимо от того, палаточный это лагерь или стационарный, пройдут дополнительную проверку.

В то же время особое внимание нужно обратить на несанкционированные места отдыха граждан. Это касается баз отдыха, туристических групп, которые не входят в областной реестр.

В течение августа в Вагайском, Ярковском и Упоровском районах будут работать еще пять палаточных лагерей. Все они проходят необходимую проверку. Привлекательными для отдыха остаются территории Тюменского, Ишимского, Ялуторовского, Тобольского районов. Главам поручено усилить работу по выявлению незаконных мест отдыха.

Первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик подчеркнула, что речь не идет о запрете каких-либо форм отдыха жителей региона. Вопрос касается информированности населения и обеспечения безопасности.

Любовь Голышева