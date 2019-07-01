Шестой этап опрессовок стартует в Тюмени 30 июля

| Фото: администрация Тюмени (архив) | Фото: администрация Тюмени (архив)

К шестому этапу опрессовок в Тюмени приступят специалисты АО "УСТЭК" 30 июля, сообщает теплоэнергетическая компания.

Под ограничение подачи горячего водоснабжения попадут дома на улицах 50 лет ВЛКСМ, Геологоразведчиков, Минская, Мельникайте, Малыгина, Республики, Шиллера, Холодильная. Со списком зданий можно ознакомиться здесь.

Испытания на прочность продлятся по 12 августа.

Как передает АО "УСТЭК", в ходе испытаний специалисты повысят давление на определенном контуре системы и произведут временную выдержку. После чего давление на участке снизят до рабочего.

"Данный метод обследования позволит выявить признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Одновременно с гидравлическими испытаниями на участках, включенных в ремонтную программу, будет произведена замена тепловых сетей", — сообщили в теплоэнергетической компании.