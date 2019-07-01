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Определена дата проведения Географического диктанта

Общество, 19:02 30 июля 2019

Географический диктант | Фото: Географический диктант

Географический диктант РГО-2019 начнется 27 октября в 12 часов (мск), сообщают организаторы.

Объявляем старт регистрации площадок для проведения ежегодной просветительской акции РГО "Географический диктант" по ссылке.

По традиции он пройдет очно на специально организованных площадках, а также онлайн на сайте проекта.

Каждый вариант диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть упрощенного уровня из 10 вопросов, так называемый географический ликбез, составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

Более подробно можно почитать в положении о проведении диктанта-2019.

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# география , диктант , РГО

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