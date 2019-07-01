За долги по алиментам тюменец отработает двадцать часов

| Фото: r72.fssprus.ru | Фото: r72.fssprus.ru

20 часов проведет на обязательных работах тюменец, задолжавший ребенку 423 тыс. рублей, сообщает областное управление службы судебных приставов.

Алиментщика нашли выходящим из спецприемника в поселке Винзили - мужчина отбывал там административное наказание. Мужчину, накопившего серьезный долг по алиментам, сразу доставили в отдел к судебным приставам для составления следующего административного протокола.

В этот же день его привезли в Калининский районный суд, где должнику были назначены 20 часов обязательных работ.

Сейчас совместно с центром занятости решается вопрос об официальном трудоустройстве тюменца. В таком случае алиментные платежи будут вычисляться из его официальной зарплаты.