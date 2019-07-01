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Тюменская спортсменка привезла серебро из Баку

Спорт, 18:47 29 июля 2019

Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Тюменка Любовь Орлова стала серебряным призером в Баку, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Поединки XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля прошли в Азербайджане 21-27 июля. В 16 весовых категориях выступили около 300 спортсменов в возрасте до 18 лет из 40 стран.

Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

В последний соревнований день состоялись встречи среди смешанных команд. В составе сборной России серебряным призером стала представительница "Тюмень-дзюдо" и тобольской школы "Лидер" Любовь Орлова.

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# Азербайджан , Баку , дзюдо

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