Тюменская спортсменка привезла серебро из Баку

| Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Тюменка Любовь Орлова стала серебряным призером в Баку, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Поединки XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля прошли в Азербайджане 21-27 июля. В 16 весовых категориях выступили около 300 спортсменов в возрасте до 18 лет из 40 стран.

| Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

В последний соревнований день состоялись встречи среди смешанных команд. В составе сборной России серебряным призером стала представительница "Тюмень-дзюдо" и тобольской школы "Лидер" Любовь Орлова.