Следы первых людей ищут новосибирские ученые на Ямале

| Фото: информационное агентство "Север-Пресс" (автор: Борис Рохтымов) | Фото: информационное агентство "Север-Пресс" (автор: Борис Рохтымов)

Следы первых людей ищут археологи в окрестностях с. Лопхари в Шурышкарском районе на Ямале. Группа Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук отправилась на поиски памятников археологии эпохи палеолита по бассейну Оби, сообщает информационное агентство "Север-Пресс".

"У нас есть свидетельства о появлении первых оленей на устье реки Печоры, а по Оби пока ничего нет. Нам очень интересно, кто заселял территорию ЯНАО в эпоху палеолита, когда появились олени, мамонты, первые люди", — передает слова старшего научного сотрудника, кандидата исторических наук Александра Постнова информационное агентство "Север-Пресс".

Ученые нечасто бывают в окрестностях с. Лопхари, потому их визит вызвал интерес у местных жителей. Один мужчина даже принес исследователям кость мамонта и показал, где она была найдена. Новосибирский исследователь отметил, что нужно определить возраст останков, понять, когда эти животные существовали. Специалисты обследовали берег на месте, на которое указал местный житель, и нашли древние почвы, места обитания мамонта и человека.

"Там, где тайга, еще тяжелее проходим, не только земля мерзлая, а толщи еще покрыты льдом. Несмотря на трудности видно, что растительность была другая, все было по-другому. Мы нашли следы мамонтов, шерстистого носорога, древних оленей, но пока нет следов человека", — поделился Александр Постнов.

Ученые планируют продолжить работы на месте, как наладится погода.