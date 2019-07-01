В Тобольске возложили цветы к монументу Александра Ефремова

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Цветы к памятнику "Жизнь за правду" в Тобольске возложили участники и гости церемонии награждения XVIII межрегионального конкурса репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова", сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Напомним, памятник "Жизнь за правду" в образе фотожурналиста Александра Ефремова посвящен всем журналистам, погибшим в горячих точках и является первым подобным в России. Средства на его создание выделила депутатская фракция "Единая Россия" Тюменской областной думы. Монумент был открыт в августе 2016 года.

"Очень рад, что мы все вместе, общими усилиями, сделали этот памятник. Другого такого во всей стране до сих пор нет, и мы можем гордиться, что именно на нашей земле появился монумент тем, кто пожертвовал своей жизнью за правду", – отметил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", руководитель депутатской фракции партии Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

"Члены фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы поддержали эту идею в числе первых в стране и обратились к журналистскому сообществу с инициативой установить памятник нашему земляку, фотокорреспонденту Александру Ефремову в Тобольске, на его родине", — сообщил Андрей Артюхов.

Бессмертный образ Александра, погибшего в Чечне от взрыва бандитского фугаса 12 мая 2000 года, создали скульпторы Николай Распопов, Александр Скареднов и Роман Кальнин. От идеи до воплощения прошло меньше года – Николай Распопов признался, что все шло легко и просто, "в настрой".

"Очень приятно быть здесь в такой день – кажется, что не просто среди единомышленников, а среди братьев и сестёр. Такое доверие очень важно, благодаря нему я понимаю, что Александр Ефремов до сих пор с нами, потому что о нем помнят", – рассказал Николай Распопов.

"Герои есть всегда. Александр Ефремов – один из героев нашего времени, который нёс людям правду и погиб за неё", – отметил советник губернатора Тюменской области Александр Новопашин.