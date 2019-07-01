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Из-за менингита приостановлена работа детского лагеря в Югре

Общество, 11:59 30 июля 2019

takzdorovo-to.ru | Фото: takzdorovo-to.ru

На 20 дней приостановили работу детского лагеря "Радуга" в Нижневартовске в связи со случаем энтеровирусного менингита, сообщает Роспотребнадзор Югры.

В очаге заболевания организованы противоэпидемические мероприятия. Завершено эпидемиологическое обследование лагеря "Радуга". Специалисты специализированной организации провели заключительную дезинфекцию.

Контактных сотрудников и детей лагеря обследуют, за ними ведется ежедневное медицинское наблюдение по месту жительства. Работу учреждения приостановили на 20 дней, чтобы не допустить распространения энтеровирусной инфекции. "После окончания периода наблюдения лагерь сможет продолжить дальнейшую работу", — пояснили в ведомстве.

Согласно данным окружного управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю в Нижневартовске зарегистрировано четыре случая энтеровирусной инфекции, в том числе два случая энтеровирусного менингита. При этом отмечается, что относительно той же недели 2018 года заболеваемость ниже в два раза.

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# детские лагеря , заболевание , Роспотребнадзор , энтеровирусная инфекция

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