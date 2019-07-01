Фотографии XIX – XX веков принимают в музее Словцова

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Музейный комплекс им. И. Я. Словцова готов принять в дар фотоматериалы второй половины XIX – первой половины XX века, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

"Если ваши предки профессионально занимались или увлекались фотографией, если у вас в семье сохранились старинные фотоснимки, альбомы, открытки с видами Тюмени, стеклянные фотопластины или фотопленки, приносите их в Центр музейных коллекций по адресу: Тюмень, ул. Советская, 63, - говорят в музее. - Архивы вашей семьи смогут послужить сохранению исторической памяти. Музейные реставраторы помогут сберечь их для будущих поколений. Все материалы будут оцифрованы, электронные копии оригинальных фотографий будут переданы дарителям".

В Музейном комплексе им. Словцова хранится более 35 тыс. фотографий и негативов. Главное место среди них занимают виды Тюмени и портреты ее жителей. Многие из фотографий поступили в музей от самих горожан и известных фотографов. Особое место занимает коллекция негативов, переданная музею тобольским меценатом Аркадием Елфимовым. Это более сотни портретов жителей Тюмени начала XX века работы тюменского фотоателье Луки и Константина Родионовых на стеклянных негативных пластинах.

В 1930-е годы фотоколлекция была вывезена из Тюмени в Киев известным украинским краеведом Иваном Абрамовым. Позже негативы Родионовых оказались в частном собрании в Польше, в городе Лодзь. Они были приобретены российским коллекционером А. Капрановым и возвращены на родину. Новый владелец коллекции – Аркадий Елфимов – в июле 2006 года передал ее музею. В том же году был выпущен альбом "Вся Тюмень. Портреты горожан начала ХХ века в фотографиях Л.И. и К.Л. Родионовых", в котором впервые была опубликована большая часть уникальной коллекции.

Сбор предметов продлится до 30 ноября 2019 года. Справки по телефону 45-09-93 (доб. 141, 108).