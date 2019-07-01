Финал "Оранжевого мяча" в Тюменском районе пройдет 10 августа

| Фото: Баскетбольный клуб "Нефтехимик" Тобольск | Фото: Баскетбольный клуб "Нефтехимик" Тобольск

Финал первого этапа Всероссийских массовых соревнований по баскетболу "Оранжевый мяч -2019" пройдет в с. Онохино 10 августа. В нем примут участие команды - победители из всех 23 муниципальных образований Тюменского района.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила начальник отдела спорта администрации Тюменского района Наталья Гладкова.

"Всероссийские массовые соревнования "Оранжевый мяч" - это, примерно то же самое, что "Лыжня России". В Тюменском районе они стартовали в начале июля и продлятся до 4 августа. Три возрастные категории у данных соревнований: до 16 лет юноши и девушки, 17- 18 лет юноши и девушки, 19 лет и старше - мужчины и женщины", - рассказала она.

5 августа муниципалитеты, принявшие участие в данных состязаниях, предоставят отчеты в управление по спорту о командах - победителях, которые встретятся в финале в с. Онохино 10 августа. В этот день, как заметила Наталья Гладкова, "Оранжевый мяч" пройдет по всей стране.

Накануне победители по баскетболу были определены в Горьковском муниципальном образовании. Девять команд встретились в спорткомплексе "Союз". Их приветствовал депутат партии "Единая Россия", чемпион мира по боксу Евгений Макаренко. Мячи с автографом он раздал командам - победителям. Среди юношей победу праздновали спортсмены из Горьковки. У женщин первое место завоевала команда из Каменки. Золото среди мужских сборных у баскетболистов Кулаково.

Анжела Лебедева