Молодой человек погиб на железнодорожных путях перегона Войновка - Тюмень

| Фото: РЖД | Фото: РЖД

Выясняются обстоятельства смертельного железнодорожного травмирования 26-летнего жителя Тюменской области 28 июля, сообщает Уральское следственное управление на транспорте.

Установлено, что на 2142 километре третьего пикета перегона Вайновка - Тюмень грузовой поезд смертельно травмировал 26-летнего молодого человека. Будучи пьяным, он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист применил экстренное торможение и подавал сигналы большой громкости, однако из-за близкого расстояния наезд предотвратить не удалось.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили членов локомотивной бригады, сейчас устанавливают очевидцев трагедии. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.