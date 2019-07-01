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Молодой человек погиб на железнодорожных путях перегона Войновка - Тюмень

Происшествия, 13:37 30 июля 2019

РЖД | Фото: РЖД

Выясняются обстоятельства смертельного железнодорожного травмирования 26-летнего жителя Тюменской области 28 июля, сообщает Уральское следственное управление на транспорте.

Установлено, что на 2142 километре третьего пикета перегона Вайновка - Тюмень грузовой поезд смертельно травмировал 26-летнего молодого человека. Будучи пьяным, он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист применил экстренное торможение и подавал сигналы большой громкости, однако из-за близкого расстояния наезд предотвратить не удалось.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили членов локомотивной бригады, сейчас устанавливают очевидцев трагедии. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

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# гибель , железная дорога

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