Тюменцам напоминают, как помочь утопающим

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Плакаты о том, как понять, что человек тонет, чтобы вовремя прийти на помощь, устанавливают на пляжах Тюменской области.

Ими оборудуют 14 мест, где за последние пять лет чаще всего тонули люди. Плакаты, в частности, появились на пляже у пруда Лесного и на берегу парка "Заречный".

"У людей сложился стереотип о тонущем человеке: считается, что он кричит, машет руками, зовет на помощь. Но это, скорее, исключение. На самом деле, когда человек борется за свою жизнь, он весь в воде, не шумит, тихо барахтается, всплывает и уходит на дно. В этом случае непонятно, мало ли, может он ныряет. Нужно вовремя увидеть угрозу и среагировать", - уточнил пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Юсько.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Он сообщил, что с начала 2019 года в регионе зафиксировано 20 происшествий на воде. С начала купального сезона их насчитывается 11, жертвами стали 11 человек. При этом для купания жители региона выбирают не только официальные пляжи - их в регионе 14, но и несанкционированные места, которых насчитывается около 150.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представитель МЧС подчеркнул, что младшие купальщики должны всегда находиться под контролем родителей, независимо от того, умеют они плавать или нет.

Быть внимательным и к взрослым, которые купаются неподалеку, призвал тюменцев начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин. Так, человека, который часто уходит под воду, стоит окликнуть и узнать, все ли в порядке. Утопающий может не ответить, однако прежде чем бросаться в воду для спасения, необходимо оценить собственные силы.

"Нужно понять, сможете ли вы глубоко нырнуть, достать пострадавшего и оказать помощь. Если это ребенок, то вы можете справиться. Если нужна помощь мужчине 80-100 килограммов, это стандартный вес, то могут возникнуть сложности. Прежде всего вам нужно привлечь внимание спасателей, которые дежурят на официальных пляжах, или взрослых людей, которые, по вашему мнению, смогут оказать помощь", - отметил Евгений Булкин.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Незамедлительно звонить в службы экстренного реагирования - МЧС (тел. 101) или ЕДС (тел. 112) - рекомендовал Сергей Юсько в чрезвычайной ситуации. Он напомнил, что при неумелых действиях спасатель сам может стать жертвой.

"Первый инстинкт утопающего - схватить вас, это рефлекс погибающего человека. Он обхватит и потащит на дно, поэтому если у вас нет навыков спасения, вы можете быть в опасности, - подчеркнул он. - Если вы находитесь на санкционированном пляже, то нужно взять спасательный круг, бросить его утопающему и привлечь к помощи профессионалов".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На помощь специалистов могут рассчитывать и посетители тюменской набережной. Спасатели обеспечивают безопасность тюменцев с мая 2019 года.

"Заключен договор со спасателями департамента безопасности жизнедеятельности, разработан регламент патрулирования вместе с матросами-спасателями тюменской областной службы экстренного реагирования и с инспекторами ГИМС. Организовано патрулирование набережной на лодке, оказание помощи в транспортировке пострадавших. Число несчастных случаев на набережной сократилось в разы, спасатели департамента безопасности жизнедеятельности уже дважды извлекали людей из воды", - сообщил Евгений Булкин.

Татьяна Ковалева