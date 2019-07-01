Видео о кражах из торговых центров заблокировали в Тюмени

| Фото: genproc.gov.ru | Фото: genproc.gov.ru

В Тюмени заблокирован доступ к видеороликам о краже в супермаркете. Один из роликов шоплифтеров успел набрать 150 тыс. просмотров, сообщает прокуратура Тюменской области.

В ходе мониторинга сети прокуратура обнаружила шесть сайтов, на страницах которых пропагандировали так называемый шоплифтинг – кражи из торговых центров. Среди них и видео о хищении в супермаркете, набравшее в почти 150 тыс. просмотров.

Как напомнили в надзорном ведомстве, федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени иски о признании роликов запрещенными распространению на территории РФ.

Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме, и в настоящее время доступ к ресурсам заблокирован.