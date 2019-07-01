Бесплатный аудиогид в приложении VisitTyumen расскажет о Тюмени, Тобольске и Ялуторовске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бесплатный аудиогид в мобильном приложении VisitTyumen познакомит с основными достопримечательностями Тюмени, Тобольска, Ялуторовска.

С помощью приложения гости Тюмени могут узнать об истории купечества, как жил город в годы Великой Отечественной войны, о развитии нефтяной промышленности и сохраненных памятниках архитектуры и деревянного зодчества.

Приложение доступно для скачивания для iOs и Android. Через главное меню нужно выбрать опцию "Аудиогид" и любой из разделов: "Тюмень купеческая", "Деревянная резьба Тюмени", "Тюмень тыловая", "Тюмень – город на реке" и другие.