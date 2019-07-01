Тюменским водителям напомнили о правилах перевозки детей

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

На федеральной трассе Тюмень - Омск в Омутинском районе автоинспекторы и медицинские работники напомнили водителям о правилах перевозки детей и первой помощи пострадавшим в ДТП, сообщает УМВД Тюменской области.

Автоинспекторы продемонстрировали различные виды детских удерживающих устройств, объяснили как правильно и безопасно пристегнуть ребенка, обратили внимание родителей, что пренебрежение элементарными правилами безопасности может привести к необратимым последствиям.

Водителям-родителям рекомендовали подбирать детское удерживающее устройство ответственно, учитывая возраст и вес ребенка, а также следовать прилагаемой инструкции для правильной установки устройства.

Фельдшеры напомнили о необходимости остановок для отдыха в пути на дальние расстояния. Врачи измерили водителям артериальное давление и рассказали, какие травмы чаще всего получают в ДТП дети, и отработали навыки оказания первой помощи до приезда скорой.