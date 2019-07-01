Более пятидесяти тюменских школьников проводят каникулы в Школе инженерного резерва

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

55 тюменских школьников с 1 по 11 классы проходят инженерную практику в Школе инженерного резерва ТИУ. У обучающихся пять направлений: Hackaton LEGO, практическая робототехника, мехатроника, веб-дизайн, экспериментальная химия, сообщает пресс-служба вуза.

За две недели ребята должны создать проекты, подготовить их презентацию и представить на итоговой защите, которая состоится 3 августа.

Самые маленькие инженеры занимаются на направлении Hackaton LEGO. Ребята создают макет развивающего аквапарка, в котором можно не только купаться, но и развиваться.

На занятиях по практической робототехнике школьники постарше работают над проектом мобильного парка роботов для коттеджных поселков, которые будут тушить пожары в лесах.

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

На веб-дизайне школьники занимаются ребрендингом компании по защите амурских тигров. По легенде, в фирму обратились зоозащитники с просьбой разработать единый стиль: дизайн, логотип, визитки.

Школьники 5-7 классов создают набор юного химика-экспериментатора. В набор входят особые соли и растворы, которые нужны для отдельных химических экспериментов: "Прыгун", "Лизун" и "Подводный мир".

Автоматизировать процесс уборки промышленного мусора взялись самые старшие обучающиеся направления "Мехатроника". Ребята производят робот-пылесос с корпусом повышенной прочности, мощным мотором и турбиной для всасывания мусора.