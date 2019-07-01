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Тюменские приставы разрешили спор между родителями

Общество, 15:38 31 июля 2019

УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

Семейный конфликт разрешили судебные приставы. Разведенные родители не могли мирно решить, с кем будет проживать их двухлетний сын, сообщает УФССП России по Тюменской области.

По решению суда ребенок должен остаться с матерью в Ишиме, но по факту он жил с отцом и его новой женой в деревне Плешково.

Судебному приставу совместно с психологом, представителем опеки и участковым удалось убедить мужчину передать мальчика на воспитание законной матери.

Как отметили в ведомстве, отец, тем не менее, не сдается. Мужчина решил, что будет контролировать жизнь сына, чтобы мальчик чувствовал себя комфортно.

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# судебные приставы

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