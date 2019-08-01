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Международный таможенный форум пройдет в Москве

Общество, 09:13 01 августа 2019

utu.customs.ru | Фото: utu.customs.ru

Международный таможенный форум пройдет в центре международной торговли в Москве 24 и 25 октября, сообщает деловой портал правительства Тюменской области.

На форуме обсудят развитие международного сотрудничества таможенных служб, ключевые изменения в таможенном регулировании и контроле, выработку решений по актуальным проблемам в таможенной сфере, проект "Стратегии развития таможенной службы до 2030 года", а также продемонстрируют достижения таможни в части цифровизации и автоматизации таможенных процессов.

По вопросам участия в форуме писать: customsforum@mail.ru.

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# таможня , форум

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