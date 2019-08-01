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Памятные монеты "Вооруженные силы Российской Федерации" выпустит Банк России

Общество, 18:56 01 августа 2019

www.cbr.ru | Фото: www.cbr.ru

Три памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии "Вооруженные Силы Российской Федерации" (соединения и воинские части ядерного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации) выпустит в обращение Банк России 1 августа, сообщает учреждение.

На оборотной стороне одной монеты расположена эмблема Соединений и воинских частей ядерного обеспечения, второй монеты – изображения стратегического бомбардировщика, мобильного ракетного комплекса, атомной ракетной подводной лодки и стилизованных орбит электронов, третьей монеты – изображение нарукавного знака 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации.

Тираж каждой монеты – 5 тыс. штук.

С 2005 года в серии "Вооруженные силы Российской Федерации" было выпущено 27 монет.

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# памятные монеты , Центробанк

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