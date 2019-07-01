Ишимские футболисты получили новое поле

admtyumen.ru admtyumen.ru

Современное футбольное поле придаст новый импульс развитию и популяризации физической культуры и спорта на территории Ишима. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии спортивного объекта 31 июля.

"На спортивной карте Тюменской области Ишим занимает яркое место, а ишимские спортсмены регулярно побеждают не только в областных состязаниях, они прославляют регион и на соревнованиях более высокого уровня. Спортивно-оздоровительный комплекс "Локомотив" – это центр притяжения для жителей города, которые любят спорт и ведут здоровый образ жизни. Сегодня еще один радостный и долгожданный подарок для ишимцев – замечательное футбольное поле, с открытием которого, я уверен, в городе появятся новые условия для дальнейшего развития футбола", – подчеркнул губернатор.

По мнению Александра Моора, в Ишиме уже создана отличная техническая база. Современный спортивный комплекс, бассейн, стадион "Центральный", спортклуб "Ласточка", детская школа олимпийского резерва. Работают кружки и секции по дзюдо, волейболу, баскетболу, мини-футболу, велоспорту и паэрлифтингу. Скейт-парк и площадка для занятий воркаутом никогда не пустуют.

Глава города Федор Шишкин подтвердил, что на 7,5% увеличилось число ишимцев, регулярно занимающихся спортом. В городе идет ремонт объектов, возводятся новые спортивные сооружения. За поддержку в этом направлении он поблагодарил правительство региона.

"Футбол стал национальным видом спорта, волна интереса поднялась после блистательно проведенного в нашей стране чемпионата мира в прошлом году. Уверен, победа мини-футбольного клуба "Тюмень" в чемпионате России вызовет к этому виду спорта еще больший интерес", – резюмировал Александр Моор.

Юным спортсменам глава региона пожелал не останавливаться и продолжать заниматься спортом, покорять новые вершины, при этом не забывая, что полноценное развитие личности - это не только физическая подготовка, но и интеллектуальные способности.

Александр Моор вручил юным спортсменам футбольные мячи и открыл товарищеский матч команд.