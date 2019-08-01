  • 1 августа 20191.08.2019четверг
  • USD63,4172
    EUR70,7355
  • В Тюмени 24..26 С 7 м/с ветер восточный

Дзюдоистка из Тюмени выступит в Польше

Спорт, 09:51 01 августа 2019

Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Тюменка Алина Сергеева примет участие в Кубке Европы по дзюдо. Соревнования пройдут в польской Познани, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Воспитанница тренера Андрея Вуколова - один из лидеров сборной России среди юниорок. 4 августа Алина Сергеева будет бороться в самой легкой весовой категории – до 48 кг.

По окончании турнира с 5 по 7 августа спортсменов ждет участие в международном тренировочном лагере.

Выступая на кубках Европы, тюменка проходит отбор на участие в первенстве Европы и получает международный опыт.

По итогам турниров тренерским штабом национальной сборной будет принято решение о том, кто представит Россию на континентальном первенстве в Финляндии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дзюдо , Польша

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:35 01.08.2019Полузащитник Андре Шюррле будет играть за "Спартак"
10:13 01.08.2019ФИФА: началось голосование за награды лучших игроков и тренеров
09:51 01.08.2019Дзюдоистка из Тюмени выступит в Польше
09:02 01.08.2019Футболисты "Тюмени" встретятся с ижевским "Зенитом" на домашней площадке