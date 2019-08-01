Дзюдоистка из Тюмени выступит в Польше

| Фото: Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Тюменка Алина Сергеева примет участие в Кубке Европы по дзюдо. Соревнования пройдут в польской Познани, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Воспитанница тренера Андрея Вуколова - один из лидеров сборной России среди юниорок. 4 августа Алина Сергеева будет бороться в самой легкой весовой категории – до 48 кг.

По окончании турнира с 5 по 7 августа спортсменов ждет участие в международном тренировочном лагере.

Выступая на кубках Европы, тюменка проходит отбор на участие в первенстве Европы и получает международный опыт.

По итогам турниров тренерским штабом национальной сборной будет принято решение о том, кто представит Россию на континентальном первенстве в Финляндии.