Сильные дожди и ветер надвигаются на Свердловскую область

| Фото: 66.mchs.gov.ru | Фото: 66.mchs.gov.ru

Сильные дожди и ветер ожидаются в Свердловской области 1-2 августа, сообщает ФКУ "Уралуправтодор".

По сообщению ФГБУ "Уральское УГМС", 1 августа местами в Свердловской области пройдут грозы, ливни, крупный град. Прогнозируют шквалистое усиление ветра 23-25 метра в секунду. 2 августа сильные дожди продолжатся.

ФКУ "Уралуправтодор" просит водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06. Звонок бесплатный.

По данным центра "Фобос", в Тюмени ночью 1 августа ночью будет +12..14 градусов, днем - +16..18 градусов. Ожидается пасмурная погода, небольшой дождь, возможна гроза. 2 августа - переменная облачность, сильный дождь. Ночью будет +11..13 градусов, днем - +16..18 градусов.