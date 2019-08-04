В Тюмени завершается приемка школ к новому учебному году

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Приемка школ к новому учебному году завершается в Тюмени. По данным на конец июля 2019 года межведомственная комиссия проверила 52 школы, в составе которых 87 корпусов.

Как сообщили корреспонденту ИА "Тюменская линия" в городском департаменте образования, 46 учебных заведений (78 корпусов) приняты, руководителям еще шести школ (девять корпусов) рекомендовали устранить замечания к обеспечению противопожарного режима. До конца августа эти учреждения пройдут повторную проверку.

В состав межведомственной комиссии вошли представители городской администрации, департамента образования, ГУ МЧС России по Тюменской области, УМВД России по Тюмени и Росгвардии.

В рамках подготовки к началу нового учебного года все школы проводят текущий ремонт зданий. Капитальный ремонт в 2019 году ведется в школе №30 на Московском тракте. Территории школ № 65 на ул. Широтная и № 13 по ул. Игримская благоустраивают. Частично ремонтируют также школу № 73 "Лира".

В 2019 году также началась разработка проектно-сметной документации на комплексный капремонт школ №№ 30, 73, гимназии № 1 и частичный ремонт еще пяти школ. Планируется также обследовать девять зданий общеобразовательных учреждений и разработать проекты благоустройства территории еще четырех школ.

Всего в новом учебном году в школах Тюмени за парты сядут более 105 тысяч ребят, в том числе 13 тыс. первоклассников.

Любовь Голышева