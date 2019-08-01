Мастер-классы и телемост с Критом проведут на фестивале "Папатут"

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Молодые тюменские семьи примут участие в четвертом семейном фестивале "Папатут", который пройдет в парке "Заречный" 4 августа, сообщает мультицентр "Моя территория".

Для гостей организуют воркшопы и развлекательные игры, на образовательной программе им раскроют пять основных тенденций нового формата семьи, разговор пойдет о балансе между карьерой и домом, гаджетах в воспитании ребенка, партнерских отношениях между супругами, супер-детях и мейнстриме.

Молодые родители пообщаются с помощью телемоста с Марией Петровой. Журналист и блогер, жена греческого фермера, мама билингва, которая живет на Крите, расскажет тюменцам, как общее дело сплачивает семью.

Эксперты подскажут родителям, как помочь ребенку определиться с профессией, используя настольные игры, приложения, книги. Обсудят роль школы, семьи, дополнительного образования, цифровых инструментов и самостоятельного изучения мира в развитии ребенка. Гости фестиваля узнают, как укрепить семью и как изменилась роль мамы.

Экспертами фестиваля станут руководитель проекта игрового образования "Мозаикум", менеджер по маркетингу суперкомпьютерных решений NVIDIA в регионе EMEA (Европа, Россия и СНГ, Ближний Восток, Индия), обладатель ордена Шевалье (Бельгия) за образовательные инновации Андрей Комиссаров (Москва); детский реабилитолог, иппотерапевт, специалист по сенсорной интеграции и массажу Олег Леонкин (Москва). Регион представят руководитель академии лидерства и бизнеса Юлия Васильева; инстаграм-блогер и отец Артем Каруца; управляющая центром развития детей "Познавайка" Ольга Даданова и другие.

Психолог с двадцатилетним опытом работы, преподаватель факультета психологии МГУ Ирина Ковалева из Москвы проведет деловую игру и поможет создать семейное сообщество, выявив социально активных родителей.

"Мы хотим создать семейное сообщество в области, которое в будущем сможет реализовывать проекты для родителей и их детей в своих селах, дворах, детских садах, школах. Поэтому на фестивале мы проведем деловую игру. На ней участники прослушают лекцию об уже успешном создании подобного сообщества, выявят актуальные проблемы в воспитании, а уже затем разделятся на команды и разработают проект. Лучший из них активисты смогут реализовать совместно с мультицентром "Моя территория", - рассказала руководитель фестиваля Дарья Ермакова.

На фестивале пройдут мастер-классы по моделированию самолетов, созданию кукол, музыкальных инструментов из подручных средств, электронной музыке, правополушарному рисованию, химическим опытам в домашних условиях. Состоятся веселые старты, игры народов мира, лучной бой, лазертаг, забег на самокатах, битва на мечах, викторины, квесты.

Кроме того, определят лучших отцов в шести номинациях. Все желающие смогут заявиться на участие в премии "Мама года" и "Папа года". Итоги подведут 17 августа.

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