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Сотрудники региональной прокуратуры встретятся с предпринимателями

Общество, 08:40 05 августа 2019

vladprok.ru | Фото: vladprok.ru

Всероссийский день приема предпринимателей в органах прокуратуры пройдет 6 августа, сообщает региональная прокуратура.

В прокуратуре Тюменской области (ул. 50 лет Октября, 31) прием пройдет с 9 до 18 часов, перерыв 13 - 13 часов 45 минут.

Прием предпринимателей проведут: начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Новопашин Альберт Рафаилович, телефон 27-04-48; начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства в сфере экономики, защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и охраны окружающей среды Смирнова Марина Владимировна, телефон 27-04-52; прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики, защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и охраны окружающей среды Важенина Ольга Юрьевна, телефон 27-04-50 и другие.

В этот день прием предпринимателей также будет проходить и в территориальных прокуратурах области, их адреса указаны на сайте прокуратуры региона.

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# предприниматели , прием граждан , прокуратура

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