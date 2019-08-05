Сотрудники региональной прокуратуры встретятся с предпринимателями

| Фото: vladprok.ru | Фото: vladprok.ru

Всероссийский день приема предпринимателей в органах прокуратуры пройдет 6 августа, сообщает региональная прокуратура.

В прокуратуре Тюменской области (ул. 50 лет Октября, 31) прием пройдет с 9 до 18 часов, перерыв 13 - 13 часов 45 минут.

Прием предпринимателей проведут: начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Новопашин Альберт Рафаилович, телефон 27-04-48; начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства в сфере экономики, защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и охраны окружающей среды Смирнова Марина Владимировна, телефон 27-04-52; прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики, защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и охраны окружающей среды Важенина Ольга Юрьевна, телефон 27-04-50 и другие.

В этот день прием предпринимателей также будет проходить и в территориальных прокуратурах области, их адреса указаны на сайте прокуратуры региона.