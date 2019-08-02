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Новую спецтехнику приобрел аэропорт Нового Уренгоя

Общество, 12:42 02 августа 2019

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Три ленточных транспартера TLD-NBL, три багажных тягача TLD JST-20, а также багажные тележки для доставки багажа и грузов появились в аэропорту Новый Уренгой, сообщает правительство ЯНАО.

"Модернизация парка спецтехники является важной составляющей дальнейшего развития крупнейших воздушных ворот Ямала. Это существенный фактор для создания максимально комфортных условий для обслуживания авиакомпаний и пассажиров. С помощью новой техники и внедрения современной технологии обработки багажа мы сможем снизить объем ручной погрузки и разгрузки, сократив тем самым время на подготовку к вылету воздушных судов", - отметил исполнительный директор аэропорта Новый Уренгой Роман Бочков.

К одному новому багажному тягачу можно прицепить до шести загруженных тележек и отвезти до 4,5 тонн груза. Ленточный транспортер позволяет осуществлять разгрузку и погрузку сумок и чемоданов в багажном отсеке самолета. Новая техника более маневренная и безопасная в эксплуатации.

Также в ближайшие три года в аэропорту Новый Уренгой будет проведена программа по обновлению специального транспорта и спецсредств механизации. До 2021 года крупнейший ямальский авиаузел планирует обновить парк техники на 70 %.

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# аэропорт , техника , Ямал

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