  • 5 августа 20195.08.2019понедельник
  • USD64,6423
    EUR71,7077
  • В Тюмени 21..23 С 5 м/с ветер южный

Презентация конкурса "Тюменская марка" состоится в технопарке

Общество, 08:29 05 августа 2019

marka72.ru | Фото: marka72.ru

Презентация конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства "Тюменская марка" состоится в конгресс-холле тюменского технопарка (ул. Республики, 142) 9 августа, начало - в 10 часов, сообщает городской департамент экономики и стратегического развития.

Для участников презентации подготовлено много полезной и интересной информации. Организаторы расскажут о новых номинациях, критериях оценки конкурсантов, автоматизации системы оценок, о формате выставки, деловой программе, новой категории экспертов, системе награждения победителей и о многом другом.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по электронной почте: Am_tpp-to@mail.ru или по телефону (3452) 689-379, доб. 105.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , презентация , Тюменская марка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:46 05.08.2019Новый маршрут "В гости к рыбакам земли "Тасу` Яса" открыли на Ямале
09:35 05.08.2019Виртуальную трассу пройдут финалисты международного этапа АрМИ в Тюмени
09:24 05.08.2019Стартовал конкурс "Нам дороги эти позабыть нельзя"
09:13 05.08.2019Фестиваль "Сильные духи" впервые пройдет в Тобольске