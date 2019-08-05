Презентация конкурса "Тюменская марка" состоится в технопарке

| Фото: marka72.ru | Фото: marka72.ru

Презентация конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства "Тюменская марка" состоится в конгресс-холле тюменского технопарка (ул. Республики, 142) 9 августа, начало - в 10 часов, сообщает городской департамент экономики и стратегического развития.

Для участников презентации подготовлено много полезной и интересной информации. Организаторы расскажут о новых номинациях, критериях оценки конкурсантов, автоматизации системы оценок, о формате выставки, деловой программе, новой категории экспертов, системе награждения победителей и о многом другом.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по электронной почте: Am_tpp-to@mail.ru или по телефону (3452) 689-379, доб. 105.