Слет успешных предпринимателей соберется в "Олимпийской ребячке"

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Популяризация предпринимательской деятельности как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде - задача VII международного молодежный бизнес-форума "Слет Успешных Предпринимателей-2019" (СУП), который пройдет в "Олимпийской ребячке" 13-15 сентября, сообщает правительство региона.

СУП — это международный бизнес-форум и главная площадка развития экосистемы предпринимательства России. Опытные и начинающие предприниматели будут находиться вместе в течение трех дней в неформальной атмосфере - развиваться, обогащая друг друга идеями, связями и ресурсами.

В 2019 году каждый участник СУП получит возможность найти сотрудников, клиентов, партнеров и инвесторов; приобрести новые компетенции; узнать из первых уст реальные истории успехов и провалов предпринимателей; получить ресурсы для развития и масштабирования своего бизнеса.

Подробная информация о форуме здесь.