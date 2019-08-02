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На Ямале двое рабочих получили серьезные ожоги на производстве

Происшествия, 17:16 02 августа 2019

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Двое работников ООО "Ленгазспецстрой" получили термические ожоги во время возгорания газо-воздушной смеси. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

По данным следствия, 1 июля около 8 часов на территории строительного участка ООО "Ленгазспецстрой" в 80 км от Тарко-Сале Пуровского района произошло возгорание газо-воздушной смеси. Двое работников получили ожоги, повлекшие тяжкий вред их здоровью.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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# возгорание , газ , ожоги , Ямал

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