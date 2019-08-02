Тюменские десантники вышли на торжественное построение на площади Памяти

С торжественного построения у Вечного огня на площади Памяти в Тюмени начались мероприятия, посвященные 89-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Руководитель тюменского отделения "Союза десантников" Григорий Григорьев напомнил исторические события, которые легли в основу праздника: 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение из 12 человек для выполнения тактической задачи.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов обратился со словами поздравления к воинам-десантникам. "Воздушно-десантные войска – элита российских Вооруженных сил, ваши подвиги и мужество навечно вписаны в летопись боевой славы нашей Родины. Самые трудные и ответственные задачи поручались десантникам. Ваше боевое братство бережет славные традиции долгие и долгие годы. Вы являетесь примером для мальчишек, которые мечтают, пойдя в армию, носить голубые береты", — отметил Артюхов.

На празднике можно было встретить и ветеранов, служивших много лет назад, и совсем молодых десантников, недавно вернувшихся из армии. Традиционно на построения приходят целыми семьями – с женами и детьми. Постоянным участником торжественного мероприятия является Светлана Мосенина, женщина-десантник, для которой День ВДВ – один из главных праздников в жизни.

"В ВДВ я попала случайно – вслед за мужем, он был военным, служил в Афганистане. И я решила сменить профессию – ушла из авиации, где работала бортпроводником, на службу, и ей в итоге отдала восемь лет – была штабистом. Позже, в 1998 году, муж погиб в Чечне, а я осталась в армии. Трагические события меня не сломали, скорее, укрепили, а пример нашего старшего поколения, прошедшего Великую Отечественную войну, дал стимул жить дальше и с честью выполнять свой долг. Сейчас у меня мирная профессия — я старший научный сотрудник ТюмГУ", - рассказала Светлана Мосенина.