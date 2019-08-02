ФК "Тюмень" встретится с "Ностой"

| Фото: www.fc-tyumen.ru | Фото: www.fc-tyumen.ru

ФК "Тюмень" встретится с "Ностой" в Новотроицке 4 августа, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Накануне футболисты "Тюмени" на домашнем поле огорчили ижевских спортсменов. Со счетом 5:3 завершилась встреча тюменского клуба и "Зенита". За игрой наблюдали тысячи зрителей.

Главный тренер команды "Тюмень" Горан Алексич во время пресс-конференции отметил: "Думаю, что болельщикам было очень интересно смотреть игру. Было забито восемь голов! За все то время, что я тренирую "Тюмень" это первый раз, когда мы пропустили в одном матче три гола. У противника было еще много моментов, где нас спасал вратарь. Это говорит о том, что есть явные проблемы в обороне. Надо стремиться к сыгранности, чтобы у противника было меньше шансов взять наши ворота. С другой стороны радует, что "Тюмень" забила пять голов. Их не просто забить и на тренировке. Это несомненный плюс. Если существуют проблемы в обороне, то в атакующих действиях и в реализации моментов стало лучше. Время покажет. Понятно, что это второй дивизион. Будем надеяться, что в дальнейшем продолжим также много забивать".

8 августа в рамках матча ОЛИМП-Первенства России ФК "Тюмень" встретится с "Челябинском".