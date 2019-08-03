Тюменский ИТ-диктант приобрел статус всероссийского

| Фото: Региональный информационно-образовательный центр | Фото: Региональный информационно-образовательный центр

17 городов России охватит диктант по информационным технологиям, зародившийся в Тюменской области. Центральной и основной точкой проведения станет "Точка кипения – Тюмень", сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Доступ к тестовым заданиям откроется 13 сентября и будет доступен для прохождения онлайн на протяжении дня. На очных площадках для прохождения тестирования установят определенное время согласно регламенту мероприятия. Время на выполнение заданий — 1 час. На прохождение дается одна попытка.

Вопросы теста имеют разные уровни сложности для оценки компетенций, начиная с основ работы с компьютерной техникой и навыков использования интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн.

"Задача развития цифровых компетенций населения поставлена в регионе с 2010 года. На сегодня выстроен комплекс образовательных программ, учитывающих запросы и школьников и представителей старшего поколения. В рамках национальной программы "Цифровая экономика" в Тюменской области ведутся проекты по развитию инфраструктуры связи, информационной безопасности и цифровой трансформации государственных услуг. ИТ-диктант стал для нас инструментом совершенствования образовательных курсов с учетом новых задач, а для жителей – возможностью соотнести свои цифровые знания с уровнем современных требований к ним. Приятно, что нашу инициативу проведения акции поддержали другие регионы, мы всегда готовы делиться успешными практиками", – прокомментировала директор департамента информатизации Тюменской области, лидер "Точки кипения – Тюмень" Мария Рудзевич.

Отметим, 13 сентября ежегодно во всем мире отмечают как День программиста. В 2018 в Тюменской области к этому празднику приурочили проведение первого в России диктанта по информационным технологиям. В 2019 году акция приобрела статус всероссийской.

В первом ИТ-диктанте приняли участие 1 тыс. 766 человек, из них 336 – на очных площадках в Тюмени, Ишиме и Тобольске.