Мария Хайбуллина расскажет тюменцам о художественных идеях

| Фото: МТЦ "Космос" во Вконтакте | Фото: МТЦ "Космос" во Вконтакте

Открытая лекция художника-постановщика Марии Хайбуллиной "Театр художника: как из ничего и палок сделать театр" начнется в Молодежном театральном центре "Космос" 6 августа в 18 часов.

Художник театра расскажет о том, где начинается визуальный театр, в каких направлениях он развивается и от чего зависит 99 % успеха художника.

Мария Хайбуллина известна постановками более 30 спектаклей в молодежных театрах Тюмени, а также спектакля "Бэбилонское столпотворение" театра "Поиск" из Лесосибирска. Вход на лекцию свободный, необходима регистрация по ссылке.

"На лекции я расскажу о своем опыте работы в жанрах театра художника и уличного театра. Считаю, что каждый может придумать что-то новое в театре, ведь это настолько живой организм. Для этого достаточно лишь выйти за рамки собственных возможностей и подключить личное желание и фантазию", — рассказала она.

Лекции о современном театре в "Космосе" проходят в рамках летней кампании "Искусство вкусно". В ней также открытые мастер-классы, читки, спектакли и концерты. Следите за всеми событиями на сайте космосцентр.рф и в группе "Космоса" во Вконтакте, сообщает "Мегатюмень".