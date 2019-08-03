Жителей Тюмени приглашают на экскурсии в память о Юрии Гуляеве

| Фото: из группы "Отель Vostok" во ВКонтакте | Фото: из группы "Отель Vostok" во ВКонтакте

Экскурсии в память о певце и композиторе Юрии Гуляеве проведут для всех желающих в отеле "Восток" 3 августа, сообщают организаторы.

Бесплатные экскурсии пройдут в 13, 16 и 19 часов. Сбор гостей в центральном холле отеля (ул. Республики, 159). Записаться на экскурсию можно по телефону: 686-686.

Юрий Гуляев родился 9 августа 1930 года в Тюмени. Музыкой он начал заниматься в детстве. Окончил Свердловскую консерваторию. С 1964 года — триумфальное шествие на радио и телевидении как ведущего вокала на Российской сцене. С 1975 года солист Большого театра. Популярность Юрия Гуляева не знала границ. Умер выдающийся певец 23 апреля 1986 года.

В память о "сибирском Шаляпине" в отеле "Восток" есть гостевой номер 546 – Ю.А. Гуляев.