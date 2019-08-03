Железнодорожников чествовали в Тюмени

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожника, состоялось в ДК "Железнодорожник" 2 августа, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Динамичное развитие железной дороги отметил заместитель начальника Свердловской железной дороги по территориальному управлению в Тюменском регионе Анатолий Коротаев. Он рассказал, что запускается новый проект с высококомфортным подвижным составом "Ласточка" на участке от Тюмени до Екатеринбурга и обратно. "Планов много, и я уверен, мы вместе их реализуем", — заключил он.

Ветеранов и работников железнодорожного транспорта поздравил первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель депутатской фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов. "В Тюменском отделении Свердловской РЖД трудятся десять тысяч человек, которые своим трудом обеспечивают бесперебойную работу сотен предприятий нашего региона", — отметил он. Особые слова благодарности он адресовал ветеранам отрасли, чей вклад в развитие экономики Тюменской области бесценен.

2 августа до торжественного мероприятия Андрей Артюхов поздравил c профессиональным праздником и Сергея Кочкина, которому в этом году исполнилось 102 года. Участник Великой Отечественной войны в мирное время, работая в "Тюменьстройпути", строил новые железные дороги в нашей области. Он отдал железной дороге 40 лет жизни. Отметим, что в Тюменском регионе Свердловской магистрали — более 9 тыс. ветеранов железнодорожной отрасли.

Генеральный директор компании "Мостострой-11" Николай Руссу также поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Он напомнил, что железнодорожное сообщение в Тюмень пришло в 1885 году, и с этого момента началось бурное развитие региона и города. "Наша компания с 1966 года построила сотни мостов, так, мы участвовали в строительстве Крымского моста, по которому движение поездов начнется в декабре 2019 года. Сегодня я также неразрывно связан с железной дорогой, поскольку мы продолжаем строить мосты и развязки", — рассказал Николай Руссу. Он отметил, что железная дорога – очень сложный механизм, его слаженную работу обеспечивают настоящие профессионалы. Руссу поблагодарил железнодорожников за помощь и поддержку, которую они оказывают строителям.

Многие заслуженные железнодорожники получили награды. Среди них — Вера Сочнева, награжденная благодарственным письмом Тюменской областной думы. Она проработала в Тюменской дистанции пути инженером по подготовке кадров 20 лет. За хорошие организаторские способности ее избрали заместителем председателя Совета ветеранов. Благодаря ей на здании территории Тюменской дистанции пути установлена памятная доска к 70-летию Победы. Также в числе награжденных Надежда Лушова, которая посвятила жизнь профессиональной ориентации школьников и работе с юными железнодорожниками. За 36 лет на детской железной дороге она воспитала более 2 тыс. ребят, большинство из которых сейчас трудятся на предприятиях железнодорожной отрасли. Уровень подготовки ее воспитанников позволяет им на равных со взрослыми участвовать в профессиональных конкурсах и занимать призовые места.

В праздничный день железнодорожников поздравили и творческие коллективы Тюменской области.