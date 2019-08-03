Хранители культуры и истории татар собрались в Тобольске

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Гордится своей самобытностью призывают участники XIII Всероссийской научно-практической конференции "Историческая судьба Искера". Современное историко-культурное наследие татар обсудили ведущие ученые Татарстана, России, Алтая и гости из ближнего зарубежья в Тобольске 2 августа.

Сохранить национальную идентичность сибирским татарам непросто: народ ассимилируется в России. Значительно преумножить знания и почтить память о своем народе помог Искер, считает председатель региональной общественной организации "Наследие" по Тюменской области Луиза Шамсутдинова.

"Историко-мемориальный комплекс Искер - это наша основа, стержень. Сегодня там стоят четыре памятника на местах захоронения тех людей, которые пришли караванами, чтобы привить ислам сибирским татарам. Этот комплекс построен на любви. Продолжается работа по реконструкции и восстановлению всех памятников. Сегодня там проводятся мероприятия", - рассказала Луиза Шамсутдинова.

Участники дискуссии обеспокоены вопросом сохранения языка сибирских татар. Татары занимают второе место по численности среди других национальностей России. В 2019 году ЮНЕСКО включила язык сибирских татар в список языков, которые находятся под угрозой исчезновения.

"Исчезновение языка ведет к тому, что народ исчезает. Не хотелось бы, чтобы нас, татар, изучали только по музеям. Хочется, чтобы мы сохранили свой язык. Неприятие самими сибирскими татарами своего языка - основная проблема того, что он умирает. Они говорят, что язык неблагозвучный. Им внушили, что он некрасивый. Нужно, чтобы с раннего детства ребенок изучал родной язык, и чтобы была языковая среда", - считает председатель Совета сибирских татар Тюменской области Фаусия Марганова.

Она рассказала, что в Тюмени общественники стали записывать живую речь татар, чтобы сохранить язык предков. Самобытность культуры татарской диаспоры помогает хранить творчество. Руководители народных ансамблей и хоров рассказали, что привлечь молодежь к участию непросто. Однако и сегодня есть те, кто остается работает на родном языке. Так, гости фестиваля "Искер жыен" услышат сибирско-татарский рэп.

Участники конференции привели множество примеров, когда на городских мероприятиях деятели культуры допускают неточности и исторические ошибки. К примеру, нередко на инсценировках рядом с ханом Кучумом организаторы садят шамана, тогда как известно, что хан Кучум был мусульманином.

Руководитель женской татарской организации "Ак Калфак" Рашида Хамзина из Бердска рассказала о тех мероприятиях, которые проводятся в Новосибирской области. Сегодня там набирает популярность фестиваль "В гостях у хана Кучума", в регионе разрабатываются туристические маршруты. А недавно открылся национальный культурно-исторический музейный комплекс Юрт-Ора, где местные жители до сих пор мастерят обласа и предлагают туристам попробовать себя в этом. По преданию на территории парка им. Кирова в Новосибирске в местечке Цаттыр (Чертово городище) укрылся от гонений хан Кучум. Новосибирские татары стараются доказать, что это место - исторический памятник.

Экибастузский Дом дружбы представил работу деятелей культуры, которая ведется по программе Ассамблеи дружбы народов Казахстана.

"Посоветовавшись с нашими бабушками, мы создали мероприятие, в котором участвует три поколения. Это помогает преемственности поколений. Проводим и караоке-баттлы. Министерство культуры Республики Татарстан всегда нас поддерживает, присылает артистов на наш сабантуй. Их всегда ждут, интересуются, кто приедет к нам на праздник", - рассказала руководитель этно-культурного объединения татаро-башкирского центра "Шатлык" Динара Искакова (г. Экибастуз, Павлодарская область, Республика Казахстан).

Опыт своей работы над сохранением культурных ценностей и родного языка представили представители других народностей России. Так, начальник отдела национальной политики управления культуры, молодежной культуры и молодежной политики Беловского муниципального района Кемеровской области Наталья Чебелькова рассказала о народном коллективе "Солоны", который является хранителем и транслятором телеутского фольклора. Свою родословную поведала юная омичка Эльвира Ребриева. Делегацией из семи человек прибыли на фестиваль представители Кемеровского государственного университета.

"Мы приезжаем уже третий год, хоть путь и далекий. Обычно я привожу 20-25 своих студентов, которые выступают на фестивале. В этот раз Кемерово представят семь человек. Тобольск - это интеллектуальный город. Здесь мы знакомимся с представителями разных народностей со всей страны. Студенты нашего вуза также будут выступать на фестивале "Искер жыен" - их многие здесь ждут", - рассказала заведующая кафедрой народной и художественной культуры Кемеровского государственного института культуры, доктор культурологии, профессор Надежда Ултургашева.

В резолюцию научной конференции внесли предложение о том, чтобы ходатайствовать о берегоукреплении Искера, который сегодня размывает Иртыш. Ученые намерены предложить строительство историко- мемориального комплекса Сузге и продолжить строительство мечети и объектов комплекса Искер. Сообщество призывает принять меры по сохранению языка сибирских татар, в том числе рекомендует больше говорить на одном языке в быту.

XIII Всероссийская научно-практическая конференция "Историческая судьба Искера" проходила в рамках XII Международного фестиваля историко-культурного наследия сибирских татар "Искер-жыен". 3 августа гости отправились к Искеру, на 19 километр автодороги Тобольск – Байгара. Здесь организаторы установили юрты: жизнь средневековых тюркских народов показывают в театрализованном представлении. Здесь пройдет конкурсная программа фестиваля. Вокалисты, музыканты, танцоры и чтецы представят современные произведения, которые переплетаются с фольклором.

В концертной программе мероприятия запланировано выступление более 300 артистов. Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар "Искер-жыен" ежегодно поддерживает Министерство культуры Республики Татарстан. В 2019 году специалисты Минкультуры Татарстана направили для участия в фестивале ведущую солистку Казанской городской филармонии Гульшат Имамиеву и заслуженного артиста Татарстана Айдара Габдинова.

В качестве почетных гостей фестиваль посетят лауреат престижных республиканских и международных конкурсов Гульнафис Валеева, народный артист Татарстана Фердинанд Фаттрахманов (Фатхи), лауреат республиканских и международных конкурсов, артист Казанской городской филармонии Алмаз Хасанов.

4 августа в Центре сибирско-татарской культуры Тобольска (ул. Ершова, 30) пройдет награждение лауреатов фестиваля, начало в 11 часов. XII Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар "Искер-Жыен" завершит гала-концерт. Он начнется в 15 часов в концертном зале ДК "Синтез" (шестой микрорайон, 52). В программе лучшие номера артистов из Казахстана, Татарстана, Новосибирска, Омска, Тюмени, Тобольска.

XII Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар "Искер-Жыен" проводится при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, Всемирного конгресса татар, Тюменской областной думы, комитета по делам национальностей Тюменской области, а также общественной палаты и администрации Тобольска. По результатам народного голосования на портале национального календаря событий EventsInRussia.com фестиваль занял пятое место в двадцатке рейтинга "Лучшие события 2019 года".

Ирина Ромашкина