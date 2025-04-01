Дороги в 10 населенных пунктах Ишимского района обновят за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дороги в 10 населенных пунктах Ишимского района обновят в 2025 г. Также отремонтируют 23 объекта тепло- и водоснабжения, сообщил глава муниципального образования Сергей Ломовцев.

"Эти и другие планы представил сегодня на двадцать девятом заседании думы Ишимского района. Обсудили изменения в правила землепользования и застройки сельских поселений, а также утвердили перечень имущества, которое перейдёт в муниципальную собственность. Эти решения помогут улучшить инфраструктуру и качество жизни в районе", - уточнил глава.

По его словам, депутаты рассмотрели корректировку районного бюджета на 2025 и последующие два года.