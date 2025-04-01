"Единая Россия" поможет бойцам СВО открыть собственный бизнес

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бойцы СВО по возвращении с фронта должны иметь все возможности реализовать свой потенциал в гражданской жизни. В том числе - в бизнесе. Об этом заявил первый вице-спикер СФ, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев на встрече с представителями ассоциаций и объединений предпринимателей.

С этой целью "Единая Россия" запустила федеральный проект "СВОй бизнес" в рамках партийных инициатив, направленных на поддержку ветеранов СВО и их семей, а также развитие предпринимательской среды. Сейчас он проходит апробацию в четырех пилотных регионах: Рязанской области, Татарстане, Северной Осетии и Приморском крае. На площадках Штабов общественной поддержки ЕР участники проходят обучение у профильных специалистов и наставников. Главная задача - дать слушателям практические инструменты для запуска бизнеса. После учета всех нюансов проекта его опыт распространят на все субъекты России. Планируется, что всего в нем смогут принять участие свыше 500 человек в год.

"Главным критерием успеха программы станет доля эффективно работающих бизнесов, открытых ее "выпускниками", - подчеркнул Владимир Якушев.

Чтобы еще расширить возможности поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, партия подписала соглашение о взаимодействии с Федеральной корпорацией по развитию МСП. В его рамках будет налажена обратная связь с представителями бизнеса и выработка совместных инициатив для донастройки программ господдержки. Также в зоне внимания совершенствование механизмов зонтичного поручительства, лизинга, грантов. В этом функции Корпорации МСП во многом пересекаются с задачами партийного проекта "Предпринимательство".

"Одна из главных задач партпроекта – мониторинг принятых мер государственной поддержки. Мы должны получать обратную связь от малого и среднего бизнеса. И, если где-то поддержки не работают, то либо докручивать их, либо отказываться от неэффективных. Уверен, вместе с Корпорацией мы сможем по этим вопросам продвинуться", - подчеркнул Владимир Якушев.

Запись встречи и подписания соглашения о взаимодействии "Единой России" и Федеральной корпорации по развитию МСП можно посмотреть здесь.