Группировку авиации МЧС для тушения пожаров нарастят в Красноярском крае

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Авиация МЧС России сбросила более 1,5 тыс. тонн воды для тушения пожаров в Сибири за прошедшие сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство 4 августа.

По данным МЧС, в Сибири продолжают действовать 470 очагов возгораний. Локализованы 38 очагов на площади 24,6 тыс. гектаров.

"За прошедшие сутки самолетами БЕ-200 МЧС России сброшено 432 тонны воды, вертолетами МИ-8 и МИ-26 МЧС России сброшено 1100 тонн воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация работает в трех районах Якутии, двух районах Красноярского края и двух районах Иркутской области. Для тушения природных пожаров и защиты населенных пунктов привлечены аэромобильные группировки в количестве 496 человек и 23 единиц техники.

"В Красноярском крае проводится наращивание группировки сил и средств за счет аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Алтайскому краю общей численностью 85 человек и 6 единиц техники", - добавили в министерстве.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", площадь лесных пожаров составляет около 3 млн гектаров. В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента Владимира Путина к тушению присоединились 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.