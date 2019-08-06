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Автор лучшего фильма об экологии получит "Золотого Единорога"

Общество, 12:09 06 августа 2019

www.goldenunicornaward.com | Фото: www.goldenunicornaward.com

Конкурс на лучший экологический фильм объявлен в рамках премии "Золотой Единорог". Генеральным партнером премии стал СИБУР, сообщает пресс-служба Тобольских предприятий СИБУРа.

Этот конкурс – возможность для талантливых режиссеров рассказать об экологии на международном уровне и привлечь внимание к насущным проблемам.

К участию в конкурсе допускаются документальные и научно-популярные фильмы на экологические темы, созданные за последний год. Автор лучшего фильма отправится в Лондон на награждение и мастер-классы, а в 2020 году фильм покажут на международном кинофестивале "Золотой Единорог" в России.

Первый шаг к тому, чтобы стать победителем и поехать в Лондон – отправить заявку до 30 сентября на сайте.

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# кино , режиссер , СИБУР , экология

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