На Ямале рабочий погиб при выполнении работ в канализационном коллекторе

| Фото: СУ СК РФ по ЯНАО | Фото: СУ СК РФ по ЯНАО

Доследственная проверка по факту гибели мужчины при выполнении ремонтных работ проводится в Ноябрьске, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

Установлено, что 3 августа в Ноябрьске около 11 часов при производстве ремонтных работ канализационного коллектора на проспекте Мира, 46-летнего работника ООО "ПолимерТехМонтаж" затянуло в канализационную трубу. Тело погибшего обнаружили спасатели 4 августа около 18 часов.

По показаниям очевидцев, мужчина до происшествия работал со страховочным поясом, но в какой-то момент он стал ему мешать и потерпевший отстегнул его. Хлынувшим потоком воды мужчину затянуло в трубу.

Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы, устанавливаются причины трагедии.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.