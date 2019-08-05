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На Ямале рабочий погиб при выполнении работ в канализационном коллекторе

Происшествия, 12:12 05 августа 2019

СУ СК РФ по ЯНАО | Фото: СУ СК РФ по ЯНАО

Доследственная проверка по факту гибели мужчины при выполнении ремонтных работ проводится в Ноябрьске, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

Установлено, что 3 августа в Ноябрьске около 11 часов при производстве ремонтных работ канализационного коллектора на проспекте Мира, 46-летнего работника ООО "ПолимерТехМонтаж" затянуло в канализационную трубу. Тело погибшего обнаружили спасатели 4 августа около 18 часов.

По показаниям очевидцев, мужчина до происшествия работал со страховочным поясом, но в какой-то момент он стал ему мешать и потерпевший отстегнул его. Хлынувшим потоком воды мужчину затянуло в трубу.

Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы, устанавливаются причины трагедии.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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# гибель , рабочий , Ямал

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