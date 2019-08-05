Big Data МегаФона помогла ускорить 4G в Тюменской области

| Фото: МегаФона | Фото: МегаФона

МегаФон создал карту покрытия 4G и ускорил интернет с помощью анализа больших данных. Инженеры оператора выделили 460 локаций на Урале, где по прогнозам должен вырасти трафик, и заранее запустили новые базовые станции и расширили емкость существующих объектов.

Работы велись со скоростью три объекта в день. Улучшения коснулись мегаполисов, небольших населенных пунктов и ряда крупных нефтяных месторождений.

"Уральцы ценят скорость и комфорт, поэтому каждую минуту в регионе становится на одного пользователя 4G больше. В месяц такой абонент скачивает уже около 10 ГБ трафика – это как отправить в сеть три тысячи снимков. Мы заранее проводим все необходимые работы и улучшаем телеком-инфраструктуру, чтобы скорость была на высоте, а в сети четвертого поколения места хватало всем", – отметил технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков.

В Тюменской области МегаФон прокачал 4G в 34 локациях региона. Инженеры оператора улучшили сеть четвертого поколения в городских местах отдыха тюменцев Верхний бор и Гилевская роща, на улицах Тюмени: Одесской, Максима Горького, 30 лет Победы, Харьковской, Федюнинского, Судостроителей, Республики. За счет расширения емкости Интернет стал еще быстрее в сёлах: Кулаково, Муллаши, Леваши, Ембаево, Киева, поселке Богандинский и других населенных пунктах. Сигнал связи усилен и на месторождениях Тямкинское, Протозановское и Усть-Тегусское.

Новые объекты прописались в районе тюменских улиц: Широтной, Федюнинского, Интернациональной, проезд Воронинские горки, шестой километр Велижанского тракта и в других городских чертах, в том числе и в Тобольске.

Сегодня у МегаФона самая масштабная, по данным Роскомнадзора, сеть базовых станций в стране, которая обеспечивает самый быстрый мобильный интернет, по анализу замеров миллионов пользователей приложения SpeedTest от Ookla.