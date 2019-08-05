Технологию контроля усталости водителей протестируют в "Яндекс. Такси"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Яндекс.Такси" будет отслеживать усталость водителей с помощью технологии партнера VisionLabs, сообщает "Коммерсантъ".

Тестирование технологии пройдет на нескольких тысячах автомобилей, заказываемых через приложения "Яндекс.Такси" и Uber Russia.

Инфракрасная камера на лобовом стекле автомобиля будет определять состояние человека за рулем по 68 точкам на лице. Характерными признаками определения усталости являются частота и длительность моргания, зевание и наклоны головы. При заметной утомленности водитель сможет получить предупреждающий сигнал или ограничение доступа к заказам.

Обработка и анализ осуществляется программным обеспечением, разработанным "Яндекс.Такси", и может происходить без подключения к Интернету. "В перспективе камера могла бы стать рыночным продуктом, который был бы полезен, например, дальнобойщикам или людям, совершающим длительные поездки на автомобиле", - считают в компании.

Стоимость разработки "Яндекс.Такси" пока не обозначила, но планирует инвестировать в технологии безопасности такси в ближайшие три года около 4 млрд рублей.

Подобные решения по внедрению интеллектуальных транспортных систем, видеонаблюдения и видеоаналитики агрегаторы такси изучают, готовясь к принятию отраслевого законопроекта. Он был принят Госдумой в декабре 2018 года и предусматривает введение нового режима труда и отдыха водителей, которые не смогут работать сверх нормы, их передвижения предлагается отслеживать с помощью ГЛОНАСС.