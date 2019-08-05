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Северянка предстанет перед судом за убийство собутыльника

Происшествия, 13:04 05 августа 2019

СКР | Фото: СКР

21-летняя девушка, обвиняемая в расправе над собутыльником, предстанет перед судом в Ноябрьске, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ЯНАО.

23 мая 58-летний житель Ноябрьска пригласил к себе домой двух ранее незнакомых ему молодых женщин, которых встретил около магазина. Компания распивала спиртное. Гостьи повздорили с хозяином. 21-летняя девушка, вооружившись ножом, набросилась на мужчину. Он скончался на месте происшествия.

Девушка признала свою вину и раскаялась. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд.

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# следователи , уголовное дело

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