Северянка предстанет перед судом за убийство собутыльника

| Фото: СКР | Фото: СКР

21-летняя девушка, обвиняемая в расправе над собутыльником, предстанет перед судом в Ноябрьске, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ЯНАО.

23 мая 58-летний житель Ноябрьска пригласил к себе домой двух ранее незнакомых ему молодых женщин, которых встретил около магазина. Компания распивала спиртное. Гостьи повздорили с хозяином. 21-летняя девушка, вооружившись ножом, набросилась на мужчину. Он скончался на месте происшествия.

Девушка признала свою вину и раскаялась. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд.