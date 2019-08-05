В Сорокинском районе отремонтируют дороги на площадке для ИЖС

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дороги отремонтируют на площадке для индивидуального жилищного строительства в Сорокинском районе. Распоряжение о выделении денежных средств из областного бюджета подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Планируется отремонтировать дороги на улицах Дружбы, Евгения Кутырева, Южной. Они расположены на площадке для индивидуального жилищного строительства № 2 в с. Большое Сорокино. Всего здесь 64 земельных участка. На 19 из них уже построены дома, а на 11 участках идет или планируется строительство.

В 2010 году за счет средств местного бюджета выполнены работы по строительству дорог в щебеночном исполнении улицы Счастливая и части улицы Березовая, что составило 28% от общей протяженности дорог на площадке. В прошлом году проложены дороги с грунтовым покрытием на улицах Дружбы, Евгения Кутырева и Южной. Выкорчеваны деревьев, выполнено устройство водоотводных канав, отсыпан грунт до проектных отметок, сформирован профиль дороги.

За счет выделенных средств из областного бюджета выполнят ремонт еще 22% дорог на этой площадке, который обеспечит беспрепятственный доступ к 27 земельным участкам, из которых шесть предоставлены многодетным семьям, а 21 участок предназначен для индивидуального жилищного строительства. После завершения ремонта дороги в щебеночном исполнении на этой площадке будут отремонтированы на 50%, общая протяженность дорог 1, 515 км. Кроме того, площадка на 90% обеспечена сетями электроснабжения, сетями газоснабжения – на 100%.

"Активное строительство и реконструкция автодорог - непременное условие повышения инвестиционной привлекательности региона, укрепления экономики и улучшения жизни наших земляков", – считает губернатор.